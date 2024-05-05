«قصف مكثف واستدعاء مروحيات».. هجوم غير عادي على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبوسالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنّ فصائل فلسطينية أعلنت استهداف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، ما أسفر عن مصرع جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة.

وبدأت المروحيات الإسرائيلية التحليق فوق مدينة رفح الفلسطينية وأطلقت النار بكثافة في محيط كرم أبو سالم.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن الإعلام الإسرائيلي، أنّ القصف الصاروخي على الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم غير عادي والجيش استدعى مروحيات لنقل المصابين.

وصرح جيش الاحتلال، بأنّ الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات بعد تعرضه لإطلاق نار.