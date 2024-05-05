أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله شرف مصر بأن كانت محلا وسكنا وضريحا للسيدة زينب الكبرى بنت سيدنا علي بن أبي طالب، وأخت الإمامين السندين، الحسن والحسين.

وأضاف «وسام»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «عندما دخلت إلى مصر انتقل حالها من البلاء إلى الولاء، وذهب هذا الحزن الشديد الذي لا يتحمله بشر، بسبب حب المصريين لها، فدعت دعوة للمصريين نعيش في بركتها إلى الآن وتحمي مصر من الفتن».

وتابع أمين الفتوى، أنَّ أهل مصر لم يعدوا السيدة زينب - رضى الله عنها، ضيفة، وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم ضيوفا عليها، فالمصريون نفذوا الوصية الشريفة «ارقبوا محمدًا في أهل بيته».

واستطرد: «السيدة زينب دعت إلى مصر، قائلة: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجا».