خالد الجندي عن مسجد السيدة زينب بعد تطويره: تحول إلى لوحة فنية (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، بمسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره، قائلا: «طُلب مني إلقاء محاضرة في تجمع شعبي غزير وعظيم في مسجد السيدة زينب بالأمس، وكانت من أسعد لحظات حياتي، اللهم لك الحمد كان هناك أعداد غفيرة من الناس».

مسجد السيدة زينب يتحول إلى لوحة فنية

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «عواطف الناس جياشة، المسجد تحول إلى متحف ولوحة فنية، مفروش ولا فندق 5 نجوم، وبقى فخم لدرجة مذهلة»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي بيوت الله حقها من التطوير والاحترام والفرش والتنظيم والاحترام والصيانة.

شكل مسجد السيدة زينب والخدمات به

وتابع: «المسجد أصبح شكله مفرحًا ومشجعا أن تصبح سعيدا عند الصلاة فيه، أو تلقي المحاضرات به، لا يوجد به تراب أو قاذورات ولا إهمال، ولا يوجد متسولون به ولا صناديق تبرعات، والمصلي مطمئن من أن لا يصاب بالتينيا بسبب السجاجيد المبللة العطنة المليئة بالبكتيريا، المسجد به نظام صيانة وأمن وخدمة لم أره إلا في الحرم».