أحد الناجين من الهولوكوست: أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني

قال ستيفن كابوس، أحد الناجين من الهولوكوست، إنه مؤخرا أصبح هناك ازدواجية بين الديانة اليهودية والصهيونية، مؤكدًا أنهم شيئان مختلفان تمامًا، لافتًا إلى أنّ أغلبية الشعب اليهودي لا يدعم السياسات الإسرائيلية، خاصة تلك الأعمال العدوانية والإبادة الجماعية، التي تقوم بها إسرائيل، «فهم يحاولون الربط بين الديانة اليهودية والصهيوينة، ونحن نرفض ذلك تماما».

المزج بين القومية اليهودية ودولة إسرائيل

أكد خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج مساء dmc، المُذاع على شاشة dmc، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنّه ضد هذا المزج بين القومية اليهودية ودولة إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك العديد من اليهود، خاصة الناجين من الهولوكوست، غاضبون ومنزعجون من قيام الصهاينة باستخدام ذكرى الهولوكوست، كغطاء وتبرير للإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.

وتابع: «أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني، ونحن نشارك في التظاهرات في لندن شهريًا، فنحن نعرض للمتظاهرين وجهة النظر، كي نعرفهم أن هناك فارق بين العقيدة اليهودية، وما يحدث من إبادة جماعية حالية».

تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني

واستكمل: «هناك تظاهرات مضادة من المنظمات الصهيونية ومظاهرات مؤيدة للصهيونية مجابهة لنا، ولكن فيما يتعلق بالأعداد فهم أعدادهم صغيرة قد تصل إلى 1000 متظاهر فقط، أما أعداد المتظاهرون المتضامنون مع الفلسطينيين، تصل إلى 500 ألف متظاهر».