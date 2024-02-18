مثل «الهولوكوست».. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب «إبادة جماعية» ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

قمة الاتحاد الإفريقي

وأضاف لولا للصحفيين في أديس أبابا حيث يحضر قمة الاتحاد الإفريقي، إنّ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مثل «الهولوكوست»، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

وأشار إلى أنّها ليست حرب جنود ضد الجنود، بل أنّها حرب بين جيش مهيأ للغاية ونساء وأطفال وشباب عزل، وأن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى من التاريخ، إلا عندما قرر هتلر قتل اليهود.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس البرازيلي، إنه لا ينبغي لأحد أن يفترض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أي علاقة بوفاة الناقد البارز للكرملين أليكسي نافالني.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28985 شهيدًا و68883 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».