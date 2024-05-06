«فرسان» العلم والصناعة والزراعة مع الإعلامي أحمد إبراهيم في قناة مصر الزراعية (صور)

تبدأ قناة «مصر الزراعية» في عرض برنامج «الفرسان» تقديم أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، وإخراج مجدي بشندي، ويذاع يومي الاثنين والأربعاء في تمام العاشرة مساء، ويعاد الثلاثاء والخميس التاسعة والنصف صباحًا.

ويستضيف البرنامج، العلماء والصناع والزراع وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات الجادة النافعة حتى يكونوا قدوة طيبة تحتذى في العمل والأخلاق.

ويحل الجراح الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وعميد معهد الكبد القومي الأسبق، ضيفا على البرنامج في حلقته المقبلة على جزئين، اليوم الاثنين ثم الأربعاء.

ويتحدث «حلمي» عن مشوار حياته العلمي والعملي والإنساني والوزاري وقيامه بإجراء أول عملية زراعة للكبد في مصر، كما يتحدث عن القيم الطبية الإنسانية وكذلك اشتراكه في علاج مصابي حرب أكتوبر عقب تخرجه مباشرة في كلية الطب قصر العيني.

ويقول أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه سجّل عدة حلقات جديدة مع الدكتور الهلالي الشربيني أستاذ التخطيط التربوي والإدارة التعليمية ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري، وكذلك الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية الأسبق بجامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري.

وأضاف أنه في الحلقات السابقة من البرنامج استضاف العلماء الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ أستاذ علم الأحياء الدقيقة، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، ورئيس مجمع الخالدين، والدكتور جلال الجميعي أستاذ الكيمياء العضوية وعميد كلية العلوم جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، وكذلك الطبيب الاديب الدكتور أحمد سلامة والمربية الفاضلة بنان أفلاطون أفضل مدير مدرسة حكومية، بالإضافة إلى رجل الصناعة العظيم نبيه برزي.