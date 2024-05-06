أشرف أبو الهول لـ«الشاهد»: نتنياهو وراء تسهيل دخول الأسلحة إلى حماس

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن كل تصريحات المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من حماس ولماذا لا يدمرها، مشيرًا إلى أن حماس أصبحت عبئًا على إسرائيل؛ لأن نتنياهو كان يظن أنه استطاع السيطرة على حماس لكن هناك لاعبين آخرين في المنطقة قاموا باحتوائها واستخدموها.

وأضاف «أبو الهول» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نتنياهو في كل انتخابات يطلع يقول أنا اللي محافظ على الانقسام بين الفصائل، وجزء كبير من المجتمع الإسرائيلي عندما خرج نتنياهو قال أنت كنت شايف إن في سفن في البحر المتوسط ترمي أسلحة في اتجاه حماس وسهل دخول الأموال أيضًا».

وأضاف: «أصبح هناك طموح من خلال عملية التأليه لحماس ورموزها وأنها هي من ستحرر فلسطين، وبالتالي انقلبت على إسرائيل، لكننا جميعًا نعلم كيف ظهرت حماس، المقاومة في السبعينات والثمانينات كانت معظمها يقودها اليسار الفلسطيني أي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية دول يساريين، وكان جزء كبير من قيادات المقاومة قيادات مسيحية فلسطينية أو مسيحية عربية».