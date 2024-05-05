حزب المستقلين الجدد يرحب بتقرير «فيتش» عن الاقتصاد المصري

رحب حزب المستقلين الجدد، بتقرير فيتش عن الاقتصاد المصري بأنه إيجابي، الأمر الذي له أثر جيد في المرحلة المقبلة.

وقال دكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، إن هذا التقرير سيكون مشجعا لتدفق مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيكون حافزا أكبر للشراكات الاقتصادية بعد التأكيد على زيادة قدرة الاقتصاد المصري، على الوفاء بالتزامته بأعباء خدمة الدين العام.

تقرير فيتش عن الاقتصاد المصري

أضاف أن هذا التحسن في التصنيف، يجب استثماره وبذل مزيد من الجهد في المضي قدما، باتخاذ حزمة من الخطوات في كل مناحي الاقتصاد التقليدي وغير التقليدي، حتى يتحسن التصنيف الائتماني لمصر أكثر وأكثر.

الاقتصاد المصري

أكد الحزب أن هذا التقرير له أهميته، لأنه مؤشر مهم لقياس مدى تقدم الاقتصاد المصري، والرؤية المستقبلية، ونظرة البيوت الاقتصادية العالمية، التي باتت مشجعة تجاه ما تتخذه الدولة المصرية من برامج اقتصادية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، في ظل وضع إقليمي وعالمي مضطرب.