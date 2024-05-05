وفد حركة حماس يغادر القاهرة إلى الدوحة مساء اليوم

غادر وفد حركة حماس القاهرة مساء اليوم للدوحة، للتشاور.

وبحسب مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» فإن وفد الحركة سيعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات، وفق ما جاء في نبأ عاجل للقناة قبل قليل.

وصرح المصدر المصري، بأنّ الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع الأطراف، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف المصدر، أنّ هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات وما ينشر من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق، وأنّ عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق.