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فيديو يوثق لحظة قصف الفصائل الفلسطينية لموقع عسكري إسرائيلي.. رشقة بصواريخ رجوم

كتب:

منى السعيد
03:24 ص | الإثنين 06 مايو 2024
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلامية إسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى من جنود الاحتلال في قصف الفصائل الفلسطينية لموقع عسكري بالقرب من معبر كرم أبو سالم إلى 3 جنود، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 14 مصابا بينهم حالات خطيرة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لجنود الاحتلال خلال قصف الفصائل الفلسطينية لموقع عسكري بجانب معبر كرم أبو سالم، أمس الأحد، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم نتائج الوصول إلى هدنة مرتقبة في قطاع غزة، لإيقاف إطلاق النار في القطاع.

جنود إسرائيليون يوثقون لحظات قصف الفصائل الفلسطينية

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد جنود الاحتلال، خلال سقوط رشقة من صواريخ الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مقر القوة العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام عبرية، مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 14 آخرين، منهم 5 في حالة خطرة، بسبب استهداف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لموقع إسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم، باستخدام صواريخ "رجوم".

وأضاف الموقع الالكتروني لقناة القاهرة الاخبارية، إن جيش الاحتلال أكد أن القصف الصاروخي على الموقع العسكري تعتبر عملية "غير عادية"، مؤكدًا أن المعبر مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات بعد استهدافه.

شهداء قطاع غزة

يأتي هذا بالتزامن مع اليوم 212 من العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية فقط 3 مجازر بحق عائلات فلسطينية، مما أسفر عن ارتقاء 34654 شهيدا و77908 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن آلاف المفقودين والذين يتواجد أغلبهم تحت الركام، وبسبب القصف المستمر لا تستطيع قوات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم.

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