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«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل استمرار إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

كتب:

محمد عزالدين
05:58 م | الإثنين 08 أبريل 2024
المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية لغزة

قال محمد جمال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر كرم أبو سالم الحدودي، إنّ الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أكثر من 32 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة 

وأضاف «جمال»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «العدوان أسفر حتى الآن عن ما يزيد على 32 ألف شهيد و75 ألف جريح، وهناك خطوات تتخذها الحكومة والسلطات الإسرائيلية لعرقلة وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري إلى الفلسطيني، لكن الدولة المصرية مصرة على إدخال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها».

إدخال 217 شاحنة لقطاع غزة

وتابع: «العراقيل الإسرائيلية تتمثل في قلة العنصر البشري الذي يعمل هنا في معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عمليات التدقيق الكثيرة والتي تأخذ كثيرا من الوقت دون حاجة، بالإضافة إلى إرجاع وإعادة الكثير من الشاحنات التي تحمل المساعدات ولاسيما المساعدات الطبية والدوائية، والدولة المصرية أدخلت حتى اليوم 217 شاحنة تحمل ما بين أدوية وأغذية ومستلزمات إغاثة للشعب الفلسطيني».

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