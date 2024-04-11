«القاهرة الإخبارية»: دخول المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم أول أيام عيد الفطر

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأنَّه تمّ رصد عملية دخول المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم في أول أيام عيد الفطر.

وتابع مراسل القناة: «مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بجانب استلام الجرحى والمصابين عبر معبر رفح البري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية واستضافتهم داخل المستشفيات المصرية لتقديم الخدمات العلاجية».

وأكّد استقبال معبر كرم أبو سالم المساعدات الإنسانية المتدفقة عبر مصر لتخضع لعملية التدقيق وبعد الموافقة عليها يتم إنفاذها لتسلم إلى أهالي غزة.