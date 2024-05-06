إلهام الكردوسي تكشف لـ«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب

قالت الكاتبة الصحفية إلهام الكردوسي، إن الدكتور مجدي يعقوب، كُرّم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ لأنه كان من أوائل الطلبة بكلية الطب جامعة القاهرة عام 1957، موضحا أنه كان أكبر تكريم له في ذلك الوقت، وكان سعيدًا للغاية، من ثم خرج لرحلة إلى أحد الدول بأوروبا برفقة شقيقه لاستكمال مسيرته الدراسية للطب عام 1959.

8 عمليات قلب في الأسبوع

وأوضحت «الكردوسي» خلال لقائها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، على «ONsport FM»، ثم عاد مرة أخرى عندما توفي والده في ذلك الوقت، ثم سافر إلى بريطانيا لخوض رحلة جديدة؛ لأنه كان مصرًا على هدفه وطموحاته، مشيرة إلى أنه عمل في لندن في إحدى المراكز الطبية الصغيرة تسمى «هيرفلت» والتي تبعد عن لندن بحوالي 10 كيلو، لافتة إلى أن الدكتور يعقوب أثناء تواجده في عمله حول هذا المستشفى إلى مركز عالمي، وعمل على أنها تستطيع أن تجري 8 عمليات قلب في الأسبوع بعد أن كانت تجري عمليتين فقط.

أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب

وعن أول قصة حب للدكتور مجدي يعقوب، قالت إنها تدعى «مريان» طبيبة ألمانية كانت زميلته في العمل وبدأت بينهما علاقة عاطفية، ثم انتقل إلى أمريكا في شيكاغوا عام 1969، وبدأ على مراسلة «مريان» وسافرت له وقررا أن يتزوجا وأنجبا 3 أولاد «سوفى وإليزا وأندروا»، ثم عادا إلى بريطانيا، واستقرا لتطوير المستشفى وكانت بالنسبة له مسيرة جديدة في طموحاته الطبية وأحدث ثورة في علاج أمراض القلب.