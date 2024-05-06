إلهام الكردوسي لـ«بين السطور»: مذكرات الدكتور مجدي يعقوب تحتوي على كل محطات حياته

أكدت الكاتبة الصحفية إلهام الكردوسي، أن من قام بإعداد وتأليف مذكرات السير مجدي يعقوب «مذكرات مجدي يعقوب.. جراح خارج السرب»، الصادر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، هما صحفيان في «التايمز»، سيمون بيرسن وفيونا جورمان، وترجمة أحمد شافعي.

تسجيلات مع السير مجدي يعقوب

وأوضحت أنهما قاما بمجهود كبير خلال 3 سنوات من تسجيلات مع السير مجدي يعقوب، مجمعة على حوالي 25 ساعة، مشيرة إلى أن الكتاب يشتمل على بعض التسجيلات مع أولاد السير مجدي يعقوب، ومع زملائه، وأصدقائه ومع من له علاقه به.

المذكرات تتكون من 400 صفحة

وأشارت «الكردوسي» خلال لقائها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، على «ONsport FM» إلى أنّ الكتاب قام بمراجعته السير مجدي يعقوب بنفسه، وقام بقراءة كل تفصيلة في الكتاب، موضحًا أنه يتكون من 400 صفحة من القطع المتوسط وإصدار هذا العام، وأن هذا الكتاب يتضمن كل ما يخص السير مجدي يعقوب قائلة: «محطات كثيرة في حياته من أول ميلاده 1935 حتى إلى وقتنا هذا».

أوضحت «الكردوسي» أن والد مجدي يعقوب كان طبيبًا جراحًا عامًا يدعى «حبيب»، ووالدته تدعى «مادلين» ابنة قاض ومحبة للفنون والموسيقى والرسم وكان لديها إصرار أن أبنائها يكونوا متميزين في المراحل التعليمية، قائلة: «تربية الدكتور مجدي فرقت كثير في مسيرته وكان أحد 4 أبناء، وهو الابن رقم 3».