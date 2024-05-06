تحذير من عودة انتشار مرض نادر يصيب الكلاب.. أعراضه خطيرة

قلق شديد أصاب محبو تربية الحيوانات، مع عودة مرض تعفن ألاباما الذي يصيب الكلاب، وقد ظهر هذا المرض في ثمانينيات القرن الماضي، ثم اختفى وعاد للظهور في 2012، ورصد الأطباء البيطريون عودته وانتشاره مؤخرًا وبشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مخاوف من انتشاره بشكل سريع في العالم.

تعفن ألاباما، هو مرض نادر «يأكل اللحم» وشهد ارتفاعًا كبيرًا في الحالات المصابة به مؤخرًا، بحسب صحيفة «Daily Express» البريطانية، التي أكدت أنّ هناك مخاوف من انتشاره على مستوى العالم.

مرض نادر يصيب الكلاب

الدكتورة كورين ويجفال، الطبيبة البيطرية في مركز Petsure العالمي، وجهت عددا من النصائح حول كيفية الوقاية من المرض وتحديد الأعراض بسرعة إذا كنت تشك في إصابة كلبك بالعدوى.

وقالت: «يتسبب تعفن ألاباما في تكوين جلطات في الأوعية الدموية الصغيرة، ويبدأ كآفات جلدية ويمكن أن يؤدي بشكل مأساوي إلى فشل كلوي لدى بعض الكلاب، كما أن المرض يؤثر على أي كلب، بغض النظر عن عمره أو سلالته».

ويحاول العلماء التوصل إلى السبب الرئيسي لمرض تعفن ألاباما، إذ يشير بعض الباحثين إلى أنه قد يكون مرتبطًا ببكتيريا مثل الإشريكية، بحسب التقرير.

أعراض مرض تعفن ألاباما

ونصحت الطبيبة أصحاب الكلاب بتجنب المشي بحيواناتهم الأليفة في البيئات الرطبة والموحلة لتجنب الإصابة بالمرض والذي يبدأ بظهور آفات أو نتوءات غير عادية في جسده.

تتمثل الأعراض الأولية في ظهور تقرحات دائرية وتقرحات جلدية، خاصة على الوجه والساقين والكفوف.

وتشمل أعراض المرض الذي يصيب الكلاب ما يلي:

(1) الخمول

(2) فقدان الشهية

(3) القيء

(4) زيادة التبول

يذكر أن المرض ظهر لأول مرة في الثمانينات قبل أن يعود عام 2012، إلا أن ظهوره هذه المرة بات أكثر شراسة ما تسبب في إطلاق تحذير من انتشاره عالميا.