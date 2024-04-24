«بيطري كفر الشيخ»: نطبّق المعايير الدولية للحد من مخاطر الكلاب الضالة

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات لحماية المواطنين من أي مخاطر، فضلاً عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالرفق بالحيوان لتطبيق المعايير الدولية للحد من مخاطر الكلاب الضالة، والحد من خطر مرض السعار، لافتاً أنّه يتم توفير التطعيم السنوي ضد مرض السعار لإعطاء حماية كاملة للحيوانات الأليفة ضد المرض.

توفير رخص الكلاب بجميع الإدارات التابعة للمديرية

وذكر «بشار»، أنّه يتم توفير رخص الكلاب بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشيراً إلى أنّ الترخيص يؤكد أنّ الكلب تحت الرعاية البيطرية والصحية ولا يوجد أي خطر منه علي البيئة المحيطة وعلى الصحة العامة للمواطنين، منوهاً أنّ ذلك يأتي في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ما هو مرض السعار؟

ووفقاً لما ذكرته الدكتورة محاسن إبراهيم العشري، طبيبة بيطرية، لـ«الوطن»، فإنّ السعار هو مرض فيروسي ينتقل في أغلب الأحيان عن طريق التعرض للعض أو الخدش من قِبل الحيوانات البرية المصابة بالسعار، وغالباً ما يكون المرض مميتاً بمجرد ظهور الأعراض، موضحةً أنّ التطعيم السنوي ضد مرض السعار يُعطي حماية كاملة للحيوانات الأليفة ضد المرض، ويحافظ على الحيوان والإنسان أيضاً.