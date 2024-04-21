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«بيطري القليوبية» تخصص خطوطا ساخنة للإبلاغ عن شكاوى الكلاب الضالة

كتب:

حسن صالح
12:20 م | الأحد 21 أبريل 2024
حملات مكافحة الكلاب الضالة

حملات مكافحة الكلاب الضالة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية تخصيص أرقام الخط الساخن لتلقي بلاغات شكاوى الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة في مختلف إدارات وأنحاء المحافظة، في إطار استمرار حملات الحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، خصوصًا في المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع، واتخاذ إجراءات وقائية بكل المناطق حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

أرقام الخطوط الساخنة بالقليوبية

وأوضحت الدكتورة لمياء عطية، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه تقرر تخصيص أرقاما للخط الساخن يستطيع من خلاله المواطنون التواصل تليفونيا في حالة وجود شكاوى من الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة كالتالي: 

- مقر المديرية ببنها 0133254241 - 0133265513

- إدارة مركز بنها و بندر بنها 0133284493   

- إدارة قليوب 02421566 - 01285781788

- إدارة كفر شكر 0132520071 - 01006777520

- إدارة طوخ 0132460384- 01284318301

- إدارة القناطر الخيرية 0242188849 - 01030505805

- إدارة شبرا الخيمة 0248264954 - 01152527531

- إدارة شبين القناطر 0132721017 - 01006595723

- إدارة الخانكة 0224547410 - 01093300556

- إدارة قها 01007763322 - 01200639922

الحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع 

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، استمرار حملات للحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري ومحيط المدارس، وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن الحملات تهدف إلي بث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع، فضلًا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء، بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أي كلاب مسعورة والتعامل الفوري، معها حفاظًا على حياة المواطنين.

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