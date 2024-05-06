«الإدارية العليا» تؤيد إيقاف مدرس بالوادي الجديد عن العمل

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم المحكمة التأديبية بأسيوط والوادي الجديد، والذي تضمن وقف مدرس بإحدى مدارس الوادي الجديد عن العمل لمدة تسعين يوما مع صرف نصف الأجر الكامل، لتجاوزه لفظيا على مدير المدرسة التي يعمل بها.

المتهم تعدى لفظيا على مديره بالعمل

وقالت المحكمة إن المتهم تعدى بالألفاظ على مدير المدرسة، وتحدث بصوت مرتفع وأسلوب غير لائق مع رئيسه في العمل، كما غادر مقر عمله بالمدرسة دون حصوله على إذن رسمي بالمخالفة للتعليمات.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن الكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها ما يؤثر تأثيرا فاضحا في كرامة الوظيفة ورفعتها، وعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائبة التي تعيبه، فتمس تلقائيا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.

حكم أول درجة سليم وقانوني

وأضافت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا مع القانون.