كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي.. وزارة العدل توضح

حددت وزارة العدل طرق للاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع الوزارة المعد خصيصًا لهذه الأمور، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي

وأوضح موقع وزارة العدل الإلكتروني، أن كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي، يكون عن طريق الآتي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من هنــــــــا.

2- الضغط على كلمة «القضاة».

3- التمرير لأسفل لملء بعض الخانات المطلوبة في خانة مواقع المحاكم.

4- اختيار التصنيف سواء محاكم اقتصادية أم استئناف أم ابتدائية.

5- اختبار المدينة التابع لها المستعلم.

6- اختيار المحكمة ثم المحكمة الجزئية.

7- الضغط على عرض.

8- كتابة الرقم القومي.

9- تقديم الطلب، ثم سيظهر كل البيانات الخاصة بالقضية، وبهذه الطريقة يكون تم العلم بكيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي

خدمات كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي، تسهل للمواطنين الحصول على الخدمة، وتقلل الوقت والجهد، وتحد من التكدس في المقرات الحكومية، فمع التطور الهائل الذي حدث في التكنولوجيا ودخول الإنترنت في العديد من المجالات، أصبح الحصول على الخدمات والاستعلامات الحكومية أسهل بشكل كبير.