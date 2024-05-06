«القاهرة الإخبارية»: رواية إسرائيل كاذبة.. لا مكان آمن في رفح الفلسطينية 

أكد بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال صرح بأن رفح الفلسطينية منطقة آمنة، لكن روايته غير صحيحة.

وأضاف «جبر»، في مداخلة مع الإعلامية منى صلاح، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «رواية الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة لأن ما حدث مع مدينة رفح الفلسطينية أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر وهو الأمر الذي يدحض رواية الاحتلال بخصوص وجود مناطق آمنة في قطاع غزة».

وتابع: «الاحتلال كان يحدد دائما مناطق آمنة للخروج منها لكنه كان ينفذ عمليات قصف وقنص للمواطنين في تلك المناطق، وبالتالي، لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة».