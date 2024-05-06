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رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يشارك في قداس عيد القيامة بالكويت

كتب:

أحمد أبوضيف
12:19 م | الإثنين 06 مايو 2024
جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات

شارك الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمناسبة زيارته لدولة الكويت حاليًا، في قداس عيد القيامة المجيد بالكنسية المصرية بالكويت، يرافقه محمد عبدالنبي مدير المكتب الثقافي المصري بدولة الكويت، وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت نيابةً عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الدكتور شريف صالح التهنئة لنيافة القمص بيجول والأنبا بيشوي وشعب الكنيسة وأبناء الجالية المصرية بالكويت بهذه المناسبة، كما ألقت المستشارة نورا عبدالهادي نائب السفير المصري بدولة الكويت، كلمة  أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت نيابة عنه، وأعربت فيها عن سعادتها بالاحتفال سويًا بعيد القيامة المجيد، كما نقلت تحيات وتهنئة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجميع الأخوة الأخوات الأقباط من أبناء مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.