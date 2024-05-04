خبير تربوي: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية تربط التعليم بسوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أننا نشهد نقلة نوعية في التعليم الجامعي في مصر خلال الفترة الحالية، من خلال وجود الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج متطورة وبرامج أخرى حديثة تساعد على ربط التعليم بسوق العمل.

الجامعات التكنولوجية تقدم برامج متطورة

وشدد «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية تقدم برامج وتربط التعليم بسوق العمل وتدرب الطلاب من الجانب الأكاديمي في هذه الجامعات والجانب التطبيقي في المؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي نقلة متميزة، وأصبح مطلب مجتمعي وتحقق ارتباط بين التعليم وسوق العمل.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية تقدم خريجين مؤهلين بمهارات تكنولوجية تساعدهم على العمل بسوق العمل، وهذا ليس بسبب البرامج التي تقدمها الجامعات التكنولوجية، ولكن بسبب ارتباط التدريب بالتعليم بشكل كبير.