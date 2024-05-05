استعدادا للامتحانات.. الجامعات تستعد لإعلان أرقام الجلوس وأماكن اللجان

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، والمقررانطلاقها بنهاية الشهر الجاري بعدد من الكليات.

وأكدت الجامعات، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الكشف عن أرقام جلوس الطلاب وأماكن لجان الامتحانات، بجانب التأكيد على مجالس الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الأوراق الامتحانية، وعدم الخروج عن المناهج التي جرى دراستها.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن أماكن لجان الامتحانات بالكليات المختلفة وأرقام جلوس الطلاب، مؤكداً أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك ضرورة عدم الخروج عن المنهج الدراسي.

ومن جهته قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن العمل بمختلف القطاعات يجري على قدم وساق استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى أن الامتحانات ستجري في الجامعة الأم وفرعها الأهلي، لافتا إلى أنه يجري الكشف عن أرقام الجلوس وأماكن لجان الامتحانات الأسبوع المقبل.