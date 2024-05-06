«معلومات الوزراء»: 48.8 مليون زيارة من السيدات استقبلتها وزارة الصحة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، تقريرا لوزارة الصحة والسكان أعلنت فيه عن تسجيل 48 مليونًا و847 ألفًا و421 زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس الماضي.

21 مليونًا و677 ألفًا و562 زيارة لأول مرة

وأضاف المركز، أن إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 21 مليونًا و677 ألفًا و562 زيارة لأول مرة، و16 مليونًا و170 ألفًا و724 زيارة دورية، و10 ملايين، و999 ألفًا و135 زيارة عارضة.

ودعا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.