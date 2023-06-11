هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة

شارك السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمؤتمر بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء، الذي نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بمشاركة خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهبة شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، وعبد الرحمن دياو المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بمصر، وكيفين لومبيلا مدير قسم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي بالبنك.

ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال المؤتمر، موضحًا أن المبادرة تمثل نموذجا يحتذى به ويمكن تداوله ونقل تلك التجربة التي حققت نجاحًا واسعًا إلى الدول الأخرى.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكد بدر، أن البنك رحب بالتعاون مع المبادرة، وكذلك حصلت المبادرة على إشادة العديد من الجهات الدولية المشاركة بالمؤتمر، فضلًا عما أبدوه من اهتمام للتعاون مع المبادرة.

وتابع أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يتم تنفيذها بمحافظات جمهورية مصر العربية ولأول مرة يتم إطلاق مبادرة على مستوى 100 مليون مواطن لتخاطب كل فئات المجتمع كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

الهدف من المبادرة

وأوضح بدر، أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات، متابعًا أن من ضمن أهداف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، معلقًا أن الكلمة السحرية للمبادرة هي الحلول المصرية لتحديات المناخ التي تساعد على التكيف والتخفيف من اّثار المناخ التي تجلت أمام العالم أجمع في مؤتمر COP27.

وأشار إلى أن الدورة الأولى للمبادرة شهدت مشاركة أكثر من 6000 مشروع، موضحًا أن المشروعات الفائزة تم الترويج لها في cop27 وتقديم الدعم اللازم لها لمحاولة جذب تمويل لتلك المشروعات من الجهات الدولية المختلفة.

ومن جانبه، أشار خالد مصطفى إلى جهود المبادرة في دعم المشروعات المشاركة بها وتطويرها للانتقال من الأسواق المحلية إلى الدولية، مشيرًا إلى ما تم من مشاركة تلك المشروعات بمؤتمر المناخ COP27 ونقل تجربة المبادرة خلال المؤتمر، وذلك للترويج لها كنموذج يمكن تبادله مع الدول الأخرى.

كما جرى عرض المشروع الفائز بمدينة الوادي الجديد وهو المدن المستدامه ومدى النجاح والتوسع الذي تم بالمشروع بعد فوزه بالمبادرة وإعطائة فرصة عرض المشروع بمؤتمر المناخ وحصوله على دعم فني ومالي من العديد من الجهات الدولية من خلال المبادرة.