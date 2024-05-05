«الصحة» تطلق حملات توعوية كبيرة بعد زيادة نسبة المدخنين بين البالغين

سعت وزارة الصحة والسكان لمكافحة التدخين وزيادة الوعى المجتمعى بمخاطر التدخين على الصحة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبُعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطن.

وقد أطلقت الوزارة عدّة حملات توعوية كبيرة للتوعية بأضرار التّدخين ومشتقاته والتّحذير من مخاطر هذه العادة السيئة على الصحة العامة وتدشين خط ساخن لمساعدة المدخّنين فى الإقلاع عن التدخين والحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن التدخين، والتى بدورها تؤثر على جودة حياة المجتمع وصحة أفراده، وعلى رأس هذه الحملات حملة «متحدون ضد التبغ»، وقد استهدفت الحملة الشباب لتوعيتهم بمخاطر التدخين عن طريق التثقيف الصحى.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمى لها، إن الحملة جاءت بتوجيهات لرفع الوعى الصحى نحو أضرار التدخين، وتضمّنت الحملة نشر المواد التوعوية التى تم تصميمها لمعالجة المخاطر الصحية لجميع منتجات التبغ، مع مراعاة جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية، للوصول إلى الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم عدد من الندوات على مستوى محافظات الجمهورية لتغيير المفاهيم الخاطئة نحو التدخين والإقلاع عن التدخين، وأقامت وزارة الصحة والسكان 14 مركزاً وعيادة على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والاستشارات النفسية حول كيفية الامتناع عن التدخين دون وجود آثار سلبية على صحة المدخّنين.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً بحظر التدخين بشكل نهائى، وبجميع صوره، فى مختلف المنشآت الصحية، سواء التى تقدّم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

جاء هذا القرار وفقاً لأحكام العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدّل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائياً بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى، التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتّخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب كل من أخل بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.

«عبدالغفار»: خطره كبير على الدول والأفراد وأحد أهم أسباب الإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان ونوبات القلب

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن التدخين أصبح خطراً كبيراً على الدول والأفراد، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يؤثر على جميع أجهزة الجسم وينعكس على الدول أيضاً، مشيراً إلى أحدث الدراسات التى تم إجراؤها عن آثار التدخين، والتى أثبتت أن أحد العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة والنوبات القلبية هو التدخين.

وأضاف «عبدالغفار» أن أحد الأسباب التى تؤدى إلى الوفيات هو التدخين، لافتاً إلى أن المبادرات والحملات الخاصة بالتدخين تهدف إلى التوعية بكل هذه المخاطر بسبب زيادة أعداد المدخنين بين البالغين فى مصر، حيث وصلت النسبة فى مصر إلى 22%.