سيدة تبحث عن سماعاتها المفقودة بطريقة غريبة.. أطلقت تحذيرا مرعبا

كل يوم، يفقد كثير من الناس بمختلف بلدان العالم متعلقاتهم الشخصية، من خلال سقوطها دون معرفتهم أو نسيانها في مكان ما، إلا أنّ إحدى السيدات قررت البحث عن سماعاتها بطريقة غريبة أرعبت من حولها، إذ فقدتها في تشوا تشو كانغ بسنغافورة.

تحذير من السماعات المفقودة

ووفق موقع Must share news، أقدمت سيدة سنغافورية على تصرف غريب بعدما فقدت سماعات AirPods Pro الخاصة بها التي كانت مخزنة في علبة وردية اللون، إذ وضعت ملصقا في المباني القريبة من آخر مكان أشار إليه تتبع السماعات، متضمنًا تحذيرًا من أن الأكزيما الموجودة داخل أذنيها قد تؤدي إلى انتشار البكتيريا إذا حاول أي شخص استخدامها.

بعد وضع الملصق وعدم عثور السيدة على السماعات، انتقلت للخطوة التالية، من خلال الكتابة على حساب شكوى سنغافورة عبر «فيسبوك»، لمطالبة الشخص الذي وجد سماعاتها الخاصة بها بإعادتها.

مكافأة قدرها 20 دولارًا

«من فضلك لا تستخدمها، لن أتصل بالشرطة، أريد فقط استعادة أغراضي»، هكذا علقت السيدة مؤكدة أنّ تلك السماعات أهداها لها شخص مهم بالنسبة لها، عارضة مكافأة قدرها 20 دولارًا لمن يعيدها.

لم تيأس المرأة من العثور على سماعاتها، إذ اتصلت بعد تحديث منشورها بساعات، مؤكدة أنها قدمت تقريرًا لشركة آبل، وصنفت الجهاز هذه المرة على أنه «مسروق»، لافتة إلى أنّ ضابط التحقيق سيفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي أخذ السماعات.