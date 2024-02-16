طريقة سحرية للابتعاد عن فخ سماعات الـ«AirPods» غير الأصلية.. اتبع الخطوات

يقع العديد من الأشخاص ضحية شراء سماعات «AirPods» المقلدة خاصة لهواتف الآيفون، والتي يظهر مع استخدمها مشكلات لا حصر لها، رغم احتوائها على تاريخ انتهاء صلحية ورقم تسلسلي وأحيانًا أسماء شركات شهيرة في سوق الأجهزة والملحقات الإلكترونية، فكيف يمكن الابتعاد عن تلك المكيدة؟، وما هي طريقة التحقق؟

كيف اعرف السماعة الأصلية من المقلدة؟

«اعرف إزاي أن الأيربودز أصلية؟»، أجاب خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد محمد، على ذلك السؤال خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنّ أفضل طريقة تحقق من السماعة «AirPods» تتمثل في التالي:

- توصيل السماعة.

- الذهاب إلى الإعدادات.

- اختيار البلوتوث.

- الضغط على اسم السماعة.

- الضغط على الـVERSION أي رقم الإصدار، لمعرفة السوفت على السماعة: «من وقت للآخر آبل تحدث بالإصدار الجديد، وهذا يعني أنه إذا كانت السماعة مقلدة لن يتاح لها آخر إصدار لآبل».

معرفة أخر إصدارات شركة آبل

وبحسب موقع «business insider»، والموقع الرسمي لشركة آبل، فإنه يتم معرفة آخر إصدار للسماعات بالبحث في موقع «AIRPODS FIRMWARA»، إذ يعمل على الاستطلاع على أحدث نظام للتشغيل، ويظهر كل سماعة بالتحديث الجديد، وبمقارنة أخر إصدار لآبل والإصدار على السماعة يتم معرفة هل هي أصلية أم مزيفة بهذه الطريقة.