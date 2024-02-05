أماكن بيع سماعات الأذن الطبية.. 5 نصائح مهمة يجب مراعاتها عند الشراء

تتنوع أماكن بيع سماعات الأذن الطبية، بين المراكز المتخصصة والمستشفيات، والصيدليات وغيرها، وهي عبارة عن أجهزة إلكترونية صغيرة يتم ارتداؤها في الأذن لتحسين السمع، وهي مصمّمة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع على سماع الأصوات بشكل أفضل.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أماكن بيع سماعات الأذن الطبية، وكيفية اختيار مكان شراء سماعات الأذن الطبية، وكذا نصائح لشراء السماعات، وأسعارها والعوامل المؤثرة في ذلك.

أماكن بيع سماعات الأذن الطبية

هناك العديد من الأماكن التي يُمكن شراء سماعات الأذن الطبية منها وهي:

الصيدليات

تعتبر الصيدليات من أكثر الأماكن شيوعًا لشراء سماعات الأذن الطبية، وعادةً ما تُقدم مجموعة محدودة من سماعات الأذن الطبية، لكن يُمكن العثور على مجموعة واسعة من الأسعار هناك.

مراكز السمعيات

مراكز السمعيات هي من أهم أماكن بيع سماعات الأذن الطبية، لأنّهم متخصّصون في قياس السمع، ووصف سماعات الأذن الطبية، وعادةً ما تُقدم مراكز السمعيات مجموعةً واسعةً من سماعات الأذن الطبية، إضافة إلى خدمات تركيب وصيانة السماعات.

المستشفيات

يوجد في بعض المستشفيات مراكز سمعية تُقدّم خدمات قياس للسمع، ووصف سماعات الأذن الطبية، وعادةً ما تكون أسعار سماعات الأذن الطبية في المستشفيات أعلى من أسعارها في الصيدليات أو مراكز السمعيات.

المواقع الإلكترونية

تدخل هذه الأخيرة ضمن أماكن بيع سماعات الأذن الطبية، إذ إنّ هناك مواقع إلكترونية تبيع تلك السماعات، وعادةً ما تكون أسعار سماعات الأذن الطبية في المواقع الإلكترونية أقل من أسعارها في الأماكن الأخرى.

كيفية اختيار مكان شراء سماعات الأذن الطبية

هناك عوامل عدة يجب مراعاتها عند اختيار مكان ما لشراء سماعة طبية؛ للحصول على السماعات المناسبة مقابل السعر المعقول، وتتمثّل هذه العوامل في السعر والجودة، والخدمة المقدمة، فإذا كنت تبحث عن سماعات أذن طبية بسعر مناسب، فقد يكون شراؤها من الصيدلية خيارًا جيدًا لك، لكن إذا كنت تبحث عن سماعات أذنٍ طبية عالية الجودة مع خدمات تركيب وصيانة شاملة، فقد يكون شراؤها من مركز سمعي خيارًا أفضل لك.

نصائح لشراء سماعات الأذن الطبية

وإليك فيما يلي بعض النصائح لشراء سماعات الأذن الطبية المناسبة لاحتياجاتك وهي:

- اطلب من طبيبك أو أخصائي السمع إجراء اختبار السمع، إذ يساعدك هذا الاختبار في تحديد شدة ضعف السمع لديك.

- قارن الأسعار بين الأماكن المختلفة قبل اتخاذ قرارك.

- اقرأ المراجعات حول سماعات الأذن الطبية التي تفكر في شرائها.

- اسأل عن خدمات الضمان أو الاستبدال التي تقدمها الشركة المصنعة.

- العناية بسماعات الأذن الطبية، فبعد شراء السماعات من المهم الاعتناء بها بشكل صحيح؛ لضمان استمرارها في العمل بشكل جيد، وفيما يلي بعض النصائح للعناية بسماعات الأذن الطبية:

نظف السماعات الطبية بانتظام باستخدام محلول تنظيف مصمم خصيصًا لهذا الغرض.

لا تترك سماعات الأذن في الماء أو في مكان ساخن أو بارد جدًا.

لا ترتدي سماعات الأذن الطبية أثناء السباحة أو الاستحمام.

أسعار سماعات الأذن الطبية

تختلف أسعار سماعات الأذن الطبية اختلافًا كبيرًا حسب العوامل التالية:

نوع سماعة الأذن الطبية

توجد 3 أنواع رئيسية من سماعات الأذن الطبية:

- سماعات خلف الأذن (BTE)، وهي أكبر أنواع سماعات الأذن الطبية، وتوضع خلف الأذن.

- سماعات داخل الأذن (ITE)، وهي أصغر من النوع السابق، وتوضع داخل قناة الأذن.

- سماعات الأذن داخل القناة (ITC)، وهي أصغر أنواع سماعات الأذن الطبية، وتوضع في قناة الأذن العلوية.

وبشكل عامٍ، تكون سماعات الأذن خلف الأذن أغلى من سماعات الأذن داخل الأذن أو داخل القناة.

شدة ضعف السمع

كلما كان ضعف السمع أكثر شدة، كلما كانت سماعة الأذن الطبية أكثر تعقيدًا، وبالتالي كانت أغلى.

الميزات والوظائف

تتوفر سماعات الأذن الطبية مع مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف، وكلما زادت الميزات والوظائف المتوفرة في سماعة الأذن الطبية، كلما كانت أغلى. ومن الأمثلة على تلك الميزات:

- إمكانية الاتصال بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

- إمكانية تحسين جودة الصوت في مواقف معينة، مثل الحفلات الموسيقية أو الأماكن الصاخبة.

العلامة التجارية

تختلف أسعار سماعات الأذن الطبية بحسب العلامة التجارية كذلك، فسماعات الأذن الطبية من العلامات التجارية الرائدة، تكون أغلى من سماعات الأذن الطبية من العلامات التجارية الأقل شهرة.

أسعار سماعات الأذن الطبية في مصر

وأما فيما يخص الأسعار، فتتراوح أسعار سماعات الأذن الطبية في مصر بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بحسب العوامل المذكورة أعلاه.