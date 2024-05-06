«القاهرة الإخبارية» توضح طريقة عمل «أونروا» في قطاع غزة

أكد بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، أنّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تحافظ حتى هذه اللحظة على وجودها في مقار إدارية بالمناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، وتعمل على خدمة المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف جبر، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، في تغطية خاصة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ سيارات هذه المؤسسة الدولية تتحرك وتوزع وتعمل على إيصال المساعدات للنازحين الفلسطينيين في مدارس الإيواء وغيرها.

وتابع: «المؤسسات الدولية بشكل عام ما زالت تعمل حتى اللحظة مثل أونروا ومؤسسة المطبخ العالمي الذي عاد للعمل بعد التوقف عقب الحادث الذي تعرض له في مطلع شهر إبريل عندما أستشهد عدد من أفراده إثر قصف إسرائيلي، كما أن المؤسسات الدولية الأخرى التي تنفذ عمليات إغاثة بشكل متواصل للفلسطينيين الذين يقدمون المساعدات وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الإماراتي».