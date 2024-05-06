رفض أوروبي أمريكي لاجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية: سيعقد عملية السلام

حذرت عدة دول أوروبية، الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية التي نزح فيها نحو 1.3 مليون شخص قادمين من قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من نصف عام.

تعليق الخارجية الفرنسية

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية، على إيقاف المعارك في غزة تجنبًا «لكارثة»، إذ أوضح مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان له، أن «هجومًا إسرائيليًا واسع النطاق على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر».

وأضاف البيان: «بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك، مستقبل قطاع غزة وسكانه لا يمكن أن يكون إلا جزءًا من دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل»، بحسب «فرانس برس».

تعليق ألمانيا على اجتياح رفح

كما حذرت ألمانيا عبر مستشارها أولاف شولتس أثناء محادثات سابقة في الأردن، من أي عملية عسكرية في رفح، قائلا: «اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة سيجعل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط صعبا جدا».

تعليق الولايات المتحدة على اجتياح رفح

بدورها، أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حليف لدولة الاحتلال الإسرائيلي، رفضها للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة بالسكان، خلال لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة الأول لإسرائيل هي السابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

فيما علق ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على اجتياح رفح: «نكرر موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن رفح، بعد يومين من إعراب بلينكن مرة أخرى عن معارضته للهجوم بسبب مخاوف على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة».