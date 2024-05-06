7 أهداف في مباراة واحدة.. أجمل «صاروخيات» صالح سليم

في السادس من مايو، تتداعى ذكريات عظيمة لرجل أسطوري رسم بقدمه خارطة مجد كروية لم يضاهيه فيها أحد، على مدار السنوات المنقضية، وهو صالح سليم «المايسترو» كما أطلق عليه محبوه، الذي لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل كان قائدًا ورمزًا للقلعة الحمراء لاعبًا وقائدًا ورئيسًا للنادي.. ففي ذكرى رحيله ما أبرز أهداف صالح سليم في ملاعب الساحرة المستديرة؟

صالح سليم يسجل 7 أهداف في مباراة واحدة

بالحديث عن أبرز أهداف صالح سليم أسطورة الأهلي، لا يمكن إغفال السباعية التي سجلها في شباك الإسماعيلي، أثناء مشاركته بقميص المارد الأحمر، في مباراة انتهت بتسجيل فريقه 8 أهداف مقابل لا شئ للدراويش، في موسم 1957 / 1958، والذي شهد تتويج المارد الأحمر باللقب الثامن تواليًا للدوري الممتاز، إذ يعد هذا الإنجاز فريدًا لم يسجله أحد حتى تلك اللحظة.

وفي رحلته الاحترافية، يملك أيضًا صالح سليم هدفًا نادرًا مع فريقه جراتس النمساوي، وذلك ضمن أهدافه التسعة التي سجلها خلال رحلة احترافه في النمسا، ولم يكن المايسترو مجرد محترف بل صنع الفارق مع الفريق وسجل في أول مشاركة له وانتهت المباراة بمطر من الأهداف وصل إلى 14 هدفًا، وذلك في لقاء ودي وتمهيدي للموسم مع الفريق.

ويعتبر سليم ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري، حيث سجل 78 هدفًا في هذه البطولة، بينما سجل 101 هدفًا خلال مسيرته الكروية.

سجل صالح سليم العديد من الأهداف الحاسمة في المباريات المهمة، ساهمت في تحقيق العديد من البطولات للنادي الأهلي، مثل هدف الفوز في مباراة نهائي كأس مصر عام 1950.

ولد سليم في القاهرة عام 1930، ونشأ في أحضان النادي الأهلي، فترعرع بين جنباته وتشبع بروحه، ليصبح نجمًا لامعًا على أرض الملعب، قاد فريقه لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

رحل أسطورة النادي الأهلي عن دنيانا عام 2002، تاركًا وراءه إرثًا خالداً من الإنجازات والأخلاق والمبادئ، وخلف فراغًا عظيمًا في قلوب محبيه ومحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي.