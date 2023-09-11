«السفيرة عزيزة» يحتفي بذكرى ميلاد صالح سليم: أسطورة لن تتكرر

احتفى برنامج «السفيرة عزيزة» اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الراحل صالح سليم الأب الروحي والقائد التاريخي للنادي الأهلي ومشواره الكروي والبطولات التي حققها النادي الأهلي خلال رئاسته للنادي وكذلك مشواره الفني من خلال أعماله السينمائية.

صالح سليم كان شخصًا مميزًا

قالت الإعلامية رضوى حسن الراحل صالح سليم كان شخصًا مميزًا وفريد من نوعه، قدم الكثير للمنظومة الرياضية القائد التاريخي للقلعة الحمراء النادي الأهلي، وأحد أهم رؤساء النادي الأهلي على مر التاريخ وأبرز كثيرا من القواعد الخاصة بالنادي الأهلي وأحد الموهوبين فنيًا وأدواره في السينما المصرية، وقدم 3 أفلام مميزين الكثير لم ينساهم».

أسطورة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى

وأضافت الإعلامية سالي شاهين، أن الراحل صالح سليم كان أسطورة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في فترة الستينات وكان من أبرز الرياضيين في تاريخ مصر، الذي بدأ حياته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم سنة 48 أصبح أساسٍيًا في الفريق الأول، وظهر لأول مرة في مباراة الأهلي والمصري على ملعب الأهلي بالجزيرة والذي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم باكورة أهدافه الرسمية