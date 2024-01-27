في ذكرى ميلاد هشام سليم.. كيف كانت علاقته بوالده الكابتن صالح سليم؟

علاقة صداقة قوية جمعت بين الكابتن صالح سليم ونجله الفنان هشام سليم، الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده، لأنه من مواليد 27 يناير عام 1958، للدرجة التي خلقت بينهما مساحة كبيرة من الحرية والحب يسودها الاحترام دون خوف، وعدم الكذب بأي شكل من الأشكال.

ذكرى ميلاد هشام سليم

وحكى الفنان هشام سليم، في أحد لقاء تلفزيوني سابق مع برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عن واقعة تكشف عن عمق علاقته بوالده، أن علاقته مع التدخين بدأت في سن مبكرة للغاية وهو لم يتجاوز الـ 9 سنوات «أبويا عرف أنني مدخن وأنا في سن السادسة عشر من عمري».

صداقة وأبوة

واستطرد هشام سليم بقوله: «أخويا الكبير كان بيشرب سجاير، ووالدي عزم عليه بواحدة، وفجأة قدم لي أنا أيضًا، وأخبرني أنه يعرف بالمسألة، وأكد أنه لا يفضل إخفاء الأمر عنه وأن يكون هناك وضوحًا بين الجميع في هذه المسألة».

وفي لقاء تليفزيوني آخر، قال هشام سليم، إنه كان يتمنى أن يكون مثل والده في أخذ الأمور بهدوء وعدم التسرع في أي قرار: «أنا متهور، وذلك قد لا يكون أمرًا في محله في كثير من المواقف، ولكن كنت أتمنى أن أكون مثل أبويا».