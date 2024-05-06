وزارة العمل تنفذ مشروعًا مهنيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا في الشرقية 

تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بمحافظة الشرقية حول تنفيذ مشروع مهني عن المنتجات النهائية للمتدربات على مهنة المشغولات الخشبية «الآركت يدوي و(cnc)» وذلك في إطار استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا، وضمن خطة مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل في 2024.

مشروع لاستهداف المرأة المعيلة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن المشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل، تقوم بالإشراف عليه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، في 4 محافظات وهى الشرقية والإسماعيلية والمنوفية والسويس، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث يجرى تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر، في 3 مدن هي: الزقازيق والعاشر من رمضان ومنيا القمح، مستهدفا المرأة المعيلة من سن 18 :55 عاما، للتدريب في أقسام، السجاد النصف آلي بمركز التدريب المهني بالنحال بالزقازيق، والمشغولات الخشبية الآركت يدوي و(cnc) بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان، والطباعة على الأواني والمنسوجات بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح.

فرص عمل في خطة التمكين الاقتصادي للمرأة

وأضاف البيان أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن، التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الاقتصادي للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم في تحسين مستويات معيشتها وأسرها.

من جانبه، أكد أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك التدريبات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الاختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة، وبعد اجتياز الاختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل.