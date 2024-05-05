بيت العائلة المصرية يناقش «مستقبل سوق العمل» في قصر الأمير طاز الأحد

تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية ندوة بعنوان «التعليم ومستقبل سوق العمل في مصر»، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل بقصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل

يأتي ذلك في إطار تصاعد النقاش بين مؤسسات الدولة والمجتمع حول أنسب السبل لكيفية تحقيق الموازنة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه من تحديات.

وستكون الندوة بحضور الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وجناب القس إرميا مكرم المقرر المناوب للجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ولفيف من أعضاء اللجنة والشخصيات العامة المهتمة بالموضوع، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

يتحدث في الندوة النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم وعضوة لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، وعضوي لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية «الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة السابق ومدير مركز تواصل مصر لدراسات وبحوث الشباب، والدكتورة أميرة جمال أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة قناة السويس».

مدى التوافق بين المناهج التعليمية

تناقش الندوة عددًا من المحاور المهمة التي تشمل تحديد مدى التوافق بين المناهج التعليمية في مرحلتى التعليم الأساسي والجامعي مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، واستعراض اتجاهات سوق العمل الحالية في مصر والعالم، والنقاش حول تأثير التكنولوجيا على التعليم وسوق العمل، وأبرز المهارات اللازمة للخريجين في بيئة العمل الجديدة، وأبرز السبل للنهوض بدور مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في تأهيل الشباب المصري على المستوى الاقتصادي.