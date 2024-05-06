الأمين المساعد لحزب التجمع: تاريخ مصر يشهد على دورها الرائد في المنطقة

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن مصر لعبت دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية، يعكس تعاملًا جيدًا مع عمق العلاقة بين البلدين، وضرورة الدفاع عن فلسطين كجزء من دفاع مصر عن نفسها.

دور مصر الرائد في المنطقة

وأضاف قنديل في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تاريخ مصر يشهد على دورها الرائد في المنطقة، إذ كانت دولة رئيسية تسعى للحفاظ على استقرار المنطقة، والدفاع عن شعوبها.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تميزت الدبلوماسية المصرية بالهدوء والعقلانية، إذ لم تنسجم مع دعوات التصعيد والتورط في الأزمات.

صوت العقل في السياسة الإقليمية والدولية

وأوضح أن الخارجية المصرية تعاملت بحذر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاعت أن تكون صوت العقل في السياسة الإقليمية والدولية، وتمكنت من طرح أجندة للحوار تهدف إلى إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، دون التحيز لأي طرف على حساب آخر.