«السفيرة عزيزة»: تكريم فلسطين وعاطف الطيب بـ«مهرجان بردية لسينما الومضة»

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة دي إم سي، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، تقريرًا تليفزيونيًا حول تفاصيل افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة في نسخته الأولى.

مهرجان بردية لسينما الومضة في نسخته الأولى

وخلال التقرير، قالت شرمندة الدسوقي مراسلة برنامج السفيرة عزيزة، إن النسخة الحالية من المهرجان تحمل اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، ودولة فلسطين هي ضيف شرف المهرجان في افتتاح هذا العام.

وأعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها البالغة بفكرة المهرحان، قائلة: «يحتفل بالأفلام شديدة القصر، وكانت بالنسة لي فكرة جميلة ومُشجعة جدًا، لأن الشكل ده من الأفلام لسه بنتعرف عليه في مصر».

يحتفل المهرجان بالأفلام شديدة القصر

وأكد عبد الرحيم كمال، رئيس المهرجان، أنّه جرى فرز مجموعة كبيرة من الأفلام التي تجمع بين العملاقة والشباب بمدة أقل من 15 دقيقة، مواصلا: «مفيش أجمل من السينما ومفيش أجمل من الشباب».

فيما قالت عزة أبو اليزيد، مدير عام المهرجان: «الفكرة خطرت ببالي لما لقيت في أفلام مدتها 5 دقايق وحلوة، بس جماهيريًا مش معروفة».

وأعرب المخرج هاني لاشين، عن سعادته البالغة بميلاد مهرجان جديد، يُضاف إلى الخريطة الثقافية في مصر.