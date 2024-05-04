فلسطين حاضرة في صلوات قداس عيد القيامة بكنائس القليوبية

رفعت كنائس القليوبية شعار «نصلي من أجل فلسطين وغزة»، خلال صلوات قداس عيد القيامة المجيد التي شارك فيها الآلاف من المسيحين في القليوبية، حيث أكد المطران مسكسيمون مطران بنها وقويسنا أن فلسطين لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين أقباط ومسلمين وكانت مهدا للمسيح داعيا الله أن يرفع الله عنها ظلم العدوان وان تتوقف الحرب في غزة

فيما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والشيخة صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة

ضرورة التوحد ونبذ العنف

وألقى نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظة عن قيامة السيد المسيح، مؤكدا ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم

تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد القيامة المجيد

وقدم المحافظ التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد معربا عن تمنياته القلبية بان يكون عيدا سعيدا وان يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد القيامة المجيد فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة.

ومن جانبه توجّه ألأنبأ مكسيموس مطران بنها وقويسنا بالشكر لمحافظ القليوبية على تهنئته بعيد القيامة المجيد، معرباً عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة التوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الأمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها، بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.