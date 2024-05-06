«الشعب الجمهوري»: تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يعمق الكارثة

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن تداعيات العملية العسكرية على غزة وما صاحبها من اعتداءات وانتهاكات طالت المدنيين نتج عنها أوضاعا إنسانية شديدة التدهور، وقد حذر برنامج الغذاء العالمي من أن المجاعة الكارثية على الأبواب، والأمر لا يتوقف فقط على حصول الأفراد على الحد الأدنى من الغذاء، لكن هناك نقصا شديدا في المواد الطبية والمكملات لأغراض علاجية للأطفال والسيدات، بالإضافة إلى رعاية طبية طويلة الأمد كما جاء في خطاب منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.

تصعيد العمليات العسكرية

وأوضح «الشقنقيري» أن أي تصعيد للعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، وهو ما لا يمكن قبوله سياسيا أو قانونيا أو أخلاقيا، وقد يتسبب في جر المنطقة لحالة فوضي لا يعلم أحد مداها.

المجتمع الدولي

وأكد المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الذي يمثل امتدادا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.