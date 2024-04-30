«الشعب الجمهوري» يطالب بإدراج مشروعات الزراعة ضمن خطة تحديث الصناعة

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإدراج مشروعات التصنيع الزراعي ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن إنه تم تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدي العاملة فى هذه المناطق.

حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى

وطالب النائب إيهاب وهبة بضرورة حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.