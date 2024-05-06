مسلم: رفح الفلسطينية الملاذ الوحيد الآمن لـ1.2 مليون شخص.. واقتحامها خطر على الإنسانية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ اقتحام رفح الفلسطينية أمر خطير، ليس فقط على المنطقة بل الإنسانية كلها، موضحا أنّ الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية صعب للغاية، ففي الظروف الطبيعية يشغلها نحو 200 ألف فلسطيني، والآن يشغلها أكثر من مليون و200 ألف شخص.

رفح الفلسطينية هي الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد تدمير شمال ووسط قطاع غزة، أصبحت رفح الفلسطينية الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين»، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية.

وطالب رئيس مجلس إدارة الوطن، حركة حماس بتحمّل مسؤوليتها في هذا الوقت، والإسراع بإقرار هدنة، قائلا: «يجب أن يكون هناك بعض التنازلات، معركة كرم أبو سالم درجة من الغباء السياسي مثل معركة إيران».

الطرف المصري الأكثر إدراكا وعمقا بالملف الفلسطيني

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، أنّ الطرف المصري هو الأكثر إدراكا وعمقا في الملف الفلسطيني، والأكثر معرفة بالجانب الإسرائيلي، حيث تمتلك خبرة سابقة في التعامل مع هذه المواقف بعد الحرب والسلام الذين عاشتهما في الماضي، كما أنّ مصر لديها خبرة كبيرة بالملف الفلسطيني وتناضل من أجل فلسطين منذ عشرات السنين، وهي الأكبر والأقدر على التنسيق لهدنة للأشقاء في قطاع غزة.