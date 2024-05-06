علا الشافعي: مشاركة مصر في معرض أبوظبي للكتاب تثري المشهد الثقافي العربي

أشادت علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بجناح مصر في معرض أبو ظبي والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين حرصوا على حضور الندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي شارك فيها نخبة من كبار الأدباء والمثقفين المصريين.

وأضافت «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اختيار مصر ضيف شرف المعرض، وتكريم الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية محورية، شهادة تقدير للثقافة المصرية، وتأثيرها على مستوى العالم العربي.

ثراء الحركة الثقافية المصرية

وأشارت إلى أنّ جناح مصر عكس ثراء الحركة الثقافية المصرية وتنوع إصداراتها، وأتاح للجمهور فرصة التعرف على أحدث إبداعات الكتاب المصريين، مؤكدة أنّ المشاركة المصرية في المحافل العربية الثقافية تؤكد تكامل الثقافة العربية بشكل عام.

وأشادت «الشافعي» بالشراكة الناجحة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتغطية أنشطة المعرض بشكل مهني متميز عبر منصات الشركة المختلفة، مؤكدة: «مشاركة مصر في معرض أبوظبي للكتاب تُؤكد التزامها بنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز ثقافي إقليمي ودولي».