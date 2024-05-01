إسعاد يونس: احتفاء معرض أبوظبي للكتاب بمصر طبيعي بين الأشقاء

أعربت الفنانة إسعاد يونس، خلال لقاء لـ«القاهرة الإخبارية» عن سعادتها بالحضور والمشاركة المصرية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33،، قائلة: «أنا مبسوطة جدا، الحضور رائع ومتحضر رغم الزحام الشديد، والمصريون مكتسحين سواء بالمساهمين أو النشطاء، والمعرض منظم للغاية والأجنحة كثيرة للغاية وكذلك المعروضات».

المشاركة المصرية في معرض أبو ظبي للكتاب

وتابعت: «مصر موجودة بحكم عمرها، وممتنون باهتمام معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بمصر، وهو وضع طبيعي بين الأشقاء»، موضحة أن سيرة نجيب محفوظ تعيدنا من جديد، لأن مصر بها قامات، تجعلها علامة مميزة مدى العمر وليس فقط في الماضي.

عودة الاهتمام بالكتب الورقية

واستطردت: «تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي وليس الإلكتروني فقط، لأن الكتاب يعد طقسا حضاريا وثقافيا، ومهما حاولت أشياء أن تتغلب عليه فسيظل طقسا حضاريا».

وأكدت أنّ الشباب بدأ في الاهتمام بالكتاب لأنهم بدأوا في نشر وكتابة الكتب مهما كان اختلافنا أو اتفاقنا مع مواضيعها، والمهم هو عودتهم للكتاب، «أتمنى أن يكون لدى الشباب ثقافة الكتاب بجوار الثقافة الالكترونية».