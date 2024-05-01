مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة «الرقمنة بوابة التمكين المعرفي» في معرض أبوظبي

شاركت مكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33 بندوة تحت عنوان «الرقمنة: بوابة التمكين المعرفي.. مكتبة الإسكندرية نموذجا»، ناقش فيها الدكتور أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية دور الرقمنة في تمكين الأشخاص أصحاب الإعاقة، وتعزيز الاستقلالية لهم باستخدام التكنولوجيا وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دور مكتبة الإسكندرية في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

كما استعرض دور مكتبة الإسكندرية في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج وأنشطة تتبناها أقسام وإدارات المكتبة المختلفة علي مدار العام، كما تحدث عن دور المكتبة كصرح ثقافي وحضاري رائد في تعزيز الوصول الشامل إلى المعرفة من خلال التحول الرقمي، مؤكداً علي أن المكتبة تستهدف رقمنة أكثر من 2 مليون كتاب.

مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب

جدير بالذكر أن مصر تحل ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب الممتد حتى 5 مايو الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كما يتخذ المعرض هذا العام من الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ شخصيته المحورية، لذا تقوم مكتبة الإسكندرية بدور محوري، حيث تشارك في جناح مكتبات العالم، كما شارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية بعنوان «نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع»، بالإضافة إلى مساهمة وفد رفيع المستوي من خبراء ومسئولي المكتبة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بالعديد من الندوات والمحاضرات.