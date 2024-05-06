«المستقلين الجدد»: مصر تهدف إلى استقرار المنطقة والحفاظ على الحق الفلسطيني

أكد حزب المستقلين الجدد أن الموقف المصري تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة ثابت، والمتمثل في الوصول إلى وقف إطلاق النار والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامه دولته طبقا لقرارات الأمم المتحدة، والرفض التام للتهجير وتصفية القضية مع الإدانة لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي.

الدعم المصري للقضية الفلسطينية

وأشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان له، بالموقف المصري الثابت وجهود الدوله المصرية لوقف الحرب على غزة من اللحظه الأولى، مع الالتزام المصري بوصول المساعدات للشعب الفلسطيني من معبر رفح الذي فتح منذ اللحظه الأولى لاجتياح غزة.

كما أشاد «عناني» بموقف مصر الرافض لاجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية، لأنه سبحمل عواقف كارثية، مع التشديد على أن مصر ترفض أي تفاهمات حول هذا الاحتياح الذي تعتبره مصر تهديدا لأمن المتطقه بأكملها.

وقف إطلاق النار

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، الدعم الكامل للموقف المصري المتزن الذي يقدر الأخطار والعواقب المحتملة جراء ما يحدث الآن، سواء عسكريا أو دبلوماسيا.