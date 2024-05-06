«حماة الوطن»: الدولة المصرية ملمة بتطورات القضية الفلسطينية ودعمها لم ينقطع

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن موقف المساعدات المقدمة من الجانب المصري تجاه معبر رفح يتسم بالاستقرار ومازالت المساعدات تتدفق على القطاع، لافتا لموقف أحد أساتذة العظام في قصر العيني الذي دخل مع وفد الأطباء في الإغاثة الإنسانية الطبية وحكي عن كمية الدمار التي طالت غزة بشكل كبير.

الموقف المصري تجاه الأزمة

وأوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن»، أنه الدعم لم ولن يتوقف على الرغم من تهديدات دولة الاحتلال، والدولة المصرية على قدر كبير من المسؤولية تجاه امنها القومي والاستعدادات لكل المخاطر والسيناريوهات التي قد تفرض عليها، وتجسدت الاستعدادات في افتتاح الرئيس السيسي مؤخرا لمركز المعلومات في العاصمة الإدارية والأكاديمية العسكرية المصرية.

رسائل الدولة المصرية

وأكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية قد أرسلت رسائلها بأنها حاضرة ومستعدة على الدوام للمستقبل ولحماية أمنها القومي ولا تغفل أعين القائمين عليها جميعا في متابعة ما يحدث حول الدولة المصرية، والعيون الساهرة ترصد وتحلل وتدقق على الدوام ما يحدث طوال الوقت بما يبرهن على قدرة الدولة المصرية التي تتوقف أمام ما يحدث بالحكمة والمنطق والعقلانية لتصدر قرارتها المناسبة.