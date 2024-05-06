كتله الحوار تدين القصف الإسرائيلي للمدنيين وهجوم حماس على كرم أبو سالم

أدانت كتلة الحوار القصف الإسرائيلي الدائم للمدنين وحصار الشعب الأعزل في غزة، وتجويعه وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه دون رحمة أو إنسانية، والمحاولات الحثيثة لاجتياح رفح الفلسطينية والقصف المتوالي للأحياء السكنية، في ظل صمت دولي رسمي وأصوات خافتة للضمير الإنساني تنطلق من شباب أمريكي وأوروبي.

وذكرت كتلة الحوار في بيان: «ندين المحاولات الصبيانية من حماس لعرقلة المفاوضات بقصف معبر كرم أبو سالم اليوم في ظل الضغط المصري للخروج بنتيجة للمفاوضات بين الطرفين، في بادرة غريبة لإفشال المفاوضات في لحظات حساسة».

وأكدت كتلة الحوار، تقديرها الكامل للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمحاولات الجادة لاحتواء الموقف ووقف الحرب على غزة، وذلك في ضوء المجهودات المصرية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وأولها حق التواجد على الأرض والوقوف ضد التهجير القسري وتصفية القضية، والدفع بمساعدات غزيرة لأهلنا في غزة ورعاية مفاوضات شاقة بين الكيان المحتل الإسرائيلي وحماس بكل تعقيداتها.

وتهيب كتله الحوار، بكل الأطراف احترام اللحظات الحاسمة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وقيام كل طرف بمسؤولياته تجاه شعبه ووقف الحرب على غزة الآن وليس غدا.