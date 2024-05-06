أستاذ علوم سياسية: مناطق نزوح الفلسطينيين غير مُجهزة.. «يهربون من موت إلى آخر»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن توسيع منطقة الخدمات الإنسانية في منطقة المواصي، لتمتد من دير البلح وسط قطاع غزة، حتى مدينة خان يونس جنوبًا.

ومن جانب، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إنّ المناطق التي ينزح إليها الفلسطينيون بعد تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مجهزة تمامًا، يحملون خيامهم ويتوجهون إلى هذه المناطق دون توفر البنية التحتية اللازمة من حيث الخدمات اللوجستية والإنسانية.

الرقب لـ«الوطن» يهربون من الموت إلى الموت

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض الأشخاص يلجأون إلى الفرار من الموت دون وجود خيارات أخرى، وللأسف الشديد، يجد بعضهم أنفسهم يهربون من موت إلى الموت.

يبلغ عدد النازحين إلى رفح حوالي مليون و4000 شخص، فيما دعا جيش الاحتلال النازحين للانتقال من المناطق الشرقية في رفح، والتوجه نحو منطقة المواصي، زاعمين أنها منطقة آمنة.

نزوح قسري للمدنين

وعلي صعيد الدول، حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية من أن أي نزوح قسري للمدنيين الفلسطينيين يُعتبر جريمة حرب، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تجديد دعوتها للإفراج عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وصرح جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين في رفح الفلسطينية، تشكل تهديدًا بالأسوأ، وقد تؤدي إلى المزيد من الحروب والمجاعات، وهذا الأمر غير مقبول.