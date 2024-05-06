كاتبة صحفية: عملية «كرم أبو سالم» وتصريحات نتنياهو سبب تراجع صفقة التبادل

أكّدت الكاتبة الصحفية مي سمير، أن عملية كرم أبو سالم بالأمس من قبل المقاومة الفلسطينية كان لها تأثيرًا كبيرًا، على تعثر المفاوضات بين الأطراف بشأن وقف إطلاق النار وهدنة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، موضحة أنه خلال الساعات الأخيرة وقبل العملية وبعض التصريحات القادمة من إسرائيل، كانت كل التقارير الغربية والتصريحات القادمة من رؤساء الدول ووزراء الخارجية، تؤكد أن «المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق نهائي».

الصفقة المطروحة هي الأقرب لحماس وإسرائيل

وأشارت «سمير»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الصفقة المطروحة على طاولة المفاوضات، هي الأقرب لحماس وإسرائيل، وكان الوصول لاتفاق قريب جدًا، لتأتي عملية كرم أبو سالم بعد تصريحات قادمة من تل أبيب، وتؤدي لتراجع في ما تم التوصل إليه من خطوات إيجابية بشأن الاتفاق على الصفقة.

وأوضحت أن كل الصحف الغربية والعالمية تناولت العملية والقصف على كرم أبو سالم بالأمس، على أنها أثرت على تراجع الخطوات الإيجابية فيما يتعلق الوصول لصفقة، كما أن بعض التصريحات القادمة من إسرائيل كانت لها هي الأخرى تأثير على تراجع إتمام هذه الصفقة.

تصريحات نتنياهو أثرت على الصفقة

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي وأغلب التقارير الصحفية الواردة من إسرائيل كانت تتحدث عن أن إسرائيل في انتظار هذه الصفقة، مشددة على أن التصريحات التي تم نسبها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدت لوجود تخوف وتراجع من قبل الأطراف الأخرى.